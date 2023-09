IPJ Giurgiu: Actiunile politistilor Giurgiuveni, constatate in ultimele 24 de ore Politistii giurgiuveni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta comunitatii. Astfel, in ultimele 24 de ore, politistii au actionat pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, a situatiilor de risc si pentru combaterea consumului de droguri.Actiunile desfasurate au fost menite sa identifice si sa abordeze in mod eficient orice potentiala amenintare pentru sigura ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

