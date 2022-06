Stiri pe aceeasi tema

Un minor de 14 ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se deplasa cu bicicleta, intre localitatile Nicula si Mintiu Gherlii, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj. La locul accidentului au fost deplasate un echipaj…

Un minor de 14 ani a murit miercuri, 15 iunie, intr un accident rutier, dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce se deplasa cu bicicleta, intre localitatile Nicula si Mintiu Gherlii, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Cluj.La locul accidentului au ajuns un echipaj…

Un baiat de 13 ani din municipiul Sibiu a fost transportat la spital, duminica seara, dupa ce ar fi intrat cu bicicleta pe sosea fara sa se asigure si a fost lovit de un autoturism.

Un tanar de 25 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.

Doua persoane au murit, joi, dupa ce mașina in care se aflau a intrat pe contrasens, pe DN 3, in Calarași, și a lovit un camion.

Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul pe un camp in localitatea damboviteana Crevedia, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.

Un sofer de 49 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea DN 52, intre localitatile Furculesti si Alexandria, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.

Un barbat a fost ranit vineri dimineata dupa ce, aflat la volanul unui autovehicul, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile, a informat IPJ Brasov, potrivit AGerpres.Accidentul s-a petrecut pe DN1, pe raza localitatii brasovene Oltet.