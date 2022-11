IPJ Cluj: Știre de presa - 21.11.2022 Nr. 176560 375 din 21 noiembrie 2022 BULETIN DE PRESA ARESTAT PREVENTIV PENTRU TALHARIE ndash; DEPISTAT LA SCURT TIMP CU AJUTORUL A DOI TINERI La data de 19 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au fost sesizati despre faptul ca unei persoane varstnice care se afla pe o strada din municipiu, i a fost sustrasa o geanta. Cu sprijinul a doi tineri care au observat incidentul, barbatul banuit a fost depistat la scurt timp de politisti, iar ulterior l au retinut pe acesta pe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

