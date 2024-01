IPJ Buzau: Actiuni in zona adiacenta unitatilor de invatamant

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2023 polițiștii de proximitate au soluționat 2.193 de dosare penale, totodata fiind soluționate și 1.419 de petiții primite de la cetațeni. Polițiștii de proximitate au desfașurat la nivelul județului Hunedoara mai multe activitați specifice printre care: 1000 de activitați…

- Nr. 397 din 14 decembrie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 13 decembrie 2023 Politistii de la prevenire in dialog cu elevii, pentru perioada sarbatorilor La data 13 decembrie a.c., politistii Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului…

- Nr. 102284 din 14 Decembrie 2023 ACTIVITATI DE PREVENIRE SI INFORMARE DERULATE IN SCOLI La data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Fetesti au desfasurat activitati in 6 unitati de invatamant in domeniul prevenirii delincventei juvenile, faptelor cu violenta si victimizarii…

- Un tanar de 27 de ani, din Constanța, a decis sa se sinucida dupa o cearta cu iubita. El se dusese in vizita la ea, in Buzau, unde se mutase recent cu munca, dar femeia ar fi refuzat sa il primeasca in casa, scrie presa locala. Cateva ore mai tarziu, locatarii au auzit o bubuitura. Tanarul se aruncase…

- 184.507 din 05.12.2023 ACTIUNILE POLITISTILOR PENTRU SIGURANTA CETATEANULUI Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta noastra si a comunitatii Ieri, 4 decembrie…

- Zilele acestea, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sustinuti de seful inspectoratului, domnul comisar sef de politie Pantazi Virgil-Laurentiu, au desfasurat la Sala Amfiteatru a Muzeului Judetean Buzau, o activitate in scopul promovarii instituționale și a profesiei de polițist.…

- Politistii din Botosani au inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, 56 de infractiuni comise in incinta unitatilor de invatamant sau in proximitatea acestora, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, seful Biroului siguranta scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ),…