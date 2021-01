IPJ Brăila interzice circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone pe DE 584 spre Slobozia din cauza condițiilor meteo Circulatia autovehiculelor cu masa totala autorizata de peste 7,5 tone este interzisa temporar pe DE 584 spre Slobozia pana joi, la ora 8,00, potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Braila, informeaza Agerpres. "Avand in vedere conditiile meteorologice, incepand din aceasta seara, ora 20,00, circulatia pentru mijloacele de transport cu masa de peste 7,5 tone va fi restrictionata pe DE 584, pana joi, 28.01.2021, ora 8,00", se arata in comunicat. Citește și: RAZBOI TOTAL Israelul a atacat poziții iraniene in Siria: cel puțin 40 de morți; informațiile au fost oferite de SUA … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația trenurilor de calatori inregistreaza intarzieri majore din cauza frigului și zapezii, potrivit Companiei CFR Calatori. Siguranța și securitate pasagerilor sunt prioritare. Trenul IR 1770...

- Comunicat de presa: Masuri privind circulația autovehiculelor in zona Muntele Baișorii- Buscat Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in urma discuțiilor avute cu Instituția

- Circulația se desfașoara cu dificultate, in condiții de iarna, duminica, pe DN 67C, intre Ranca și Novaci, relateaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, duminica, pe DN67C Novaci – Ranca, in judetul Gorj, se circula in condiții de iarna.…

- ​În noaptea de sâmbata spre duminica au început sa circule trenurile dintre Gara de Nord și Aeroport, iar biletul costa 4 lei pentru calatoria care dureaza între 20 și 25 de minute. Din cauza unor probleme tehnice ale CFR Infrastructura în zona Mogoșoaia au aparut dimineața…

- Israelul a anuntat luni ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile in incercarea de a preveni raspandirea unei noi tulpini de coronavirus considerata a fi deosebit de contagioasa, informeaza DPA.De miercuri la ora 14.00 (12.

- Circulatia pe calea ferata se desfasoara in conditii de iarna, iar pe relatia Buzau - Braila au fost inregistrate intarzieri de peste 70 de minute, din cauza stratului de gheata depus pe firele retelei de electrificare.

- Circulatia pe calea ferata se desfașoara in conditii de iarna, iar pe relatia Buzau – Braila au fost inregistrate intarzieri de peste 70 de minute, din cauza stratului de gheața depus pe firele rețelei de electrificare. Din cauza rafalelor puternice de vant, din zona de campie a județului Buzau, picaturile…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anuntat ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa. De asemenea, alte masuri de restrictie anuntate sunt inchiderea muzeelor, inchiderea mallurilor in weekend si introducerea invatamantului…