IPJ Arges: Sub influenta alcoolului, a provocat un eveniment rutier

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 24 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș, impreuna cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducatorilor…

- Nr. 206 din 25 martie 2024 BULETIN DE PRESASanctiuni aplicate de politistii rutieri in ultimele 24 de ore In ziua de 24 martie a.c., politistii Serviciului Rutier Arges, impreuna cu politistii structurilor rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au continuat actiunile pentru prevenirea…

- Polițiștii din Draganești-Olt au oprit, ieri, pentru control un autoturism condus de un barbat, de 54 de ani, din localitate. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest. A rezultat o concentrație alcoolica de 1,03 mg/l alcool…

- In zilele de 15 și 16 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș, impreuna cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducatorilor…

- In ziua de 11 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș, impreuna cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducatorilor…

- Miercuri, 21 februarie, la ora 22.14, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca D.N. 18, strada Stramtura din oraș, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce se afla…

- Eveniment O tanara din Alexandria, cu alcoolemie 1,29 mg/l la volan, a provocat un accident rutier februarie 22, 2024 10:45 Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Alexandria au intocmit dosar penal și efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului,…

- La data de 13 iulie 2023, a intrat in vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Potrivit noii reglementari, nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere in cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea…