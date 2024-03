IPJ Arges: A fost confiscata cantitatea de aproximativ 100 de metri cubi de material lemnos

Nr. 157 din 04 martie 2024 Rezultatele actiunilor de combatere a delictelor silvice desfasurate de politistii argeseni in ultima saptamana In perioada 26 februarie ndash; 03 martie a.c., echipe formate din politisti argeseni si specialisti silvici au actionat pentru combaterea delictelor silvice pe raza judetului Arges. A fost confiscata cantitatea de aproximativ 100 de metri cubi de material lemnos, iar in urma abaterilor au fost aplicate 18 sanctiuni contraventionale si a fost intocmit un dosa ...