Stiri pe aceeasi tema

- Apple organizeaza un eveniment pe 13 octombrie, la care sunt așteptate modelele iPhone 12. Ce prețuri ar putea avea noile telefoane Apple a anuntat marti organizarea unui nou eveniment pe 13 octombrie, la care sunt asteptate noile iPhone-uri. Evenimentul va fi transmis online din cauza epidemiei de…

- Tim Cook, CEO-ul companiei Apple, a declarat luni ca incendiile de padure care devasteaza vestul Statelor Unite si uraganele care lovesc sudul tarii "sunt un memento al gravitatii modificarilor climatice si al mizelor acestora", informeaza AFP, potrivit Agerpres."Toate aceste elemente reunite,…

- Apple organizeaza un eveniment online pe 15 septembrie, la care va prezenta noi produse, dar iPhone-urile ar putea veni mai tarziu, relateaza CNBC.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale Apple isi prezinta de obicei noile iPhone-uri in timpul unui eveniment…

- Apple lanseaza pe 15 septembrie Apple Watch Serie 6, o versiune actualizata a iPad Air si alte produse. iPhone-urile ar putea veni mai tarziu Apple organizeaza un eveniment online pe 15 septembrie, la care va prezenta noi produse, dar iPhone-urile ar putea veni mai tarziu, relateaza CNBC. Apple îşi…

- Cea mai înalta instanța germana a permis marți parinților unei adolescente decedate sa-i acceseze direct contul de Facebook, lucru împotriva caruia gigantul digital s-a opus, a anunțat avocatul lor, potrivit AFP.Curtea Federala de Justiție autorizase deja în 2018 parinții acestei…

- Apple ar putea transforma iPhone-ul in terminal pentru plati directe, dupa achiziția unui start-up de plati mobile prin NFC Apple a achizitionat un startup care a dezvoltat o tehnologie de plati mobile prin NFC, tehnologie care, aplicata pe iPhone, ar putea transforma smartphone-ul intr-un terminal…

- Compania condusa de Tim Cook a achizitionat Mobeewave, un startup canadian care detine o tehnologie de plati mobile care nu are nevoie decat de un chip NFC pentru a functiona. Aceasta tehnologie poate fi implementata pe carduri de plati si pe dispozitive mobile. Doua telefoane sau un card si un telefon…

- Profitul Apple a crescut cu 4% in primul semestru din 2020 Apple a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit de 22,5 miliarde de dolari, in crestere cu 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce vanzarile s-au majorat cu 6%, pana la 118 miliarde de dolari. În al doilea…