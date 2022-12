Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalisul Victor Ciutacu, atac fara precedent la handbalista Cristina Neagu. Sportiva a scris pe pagina sociala ca merita mai mult respect, motiv pentru care jurnalistul Romania TV a incercat sa o puna la punct in stilul lui. Victor Ciutacu, atac la Cristina Neagu. „N-a caștigat nimic pentru Romania…”…

- Considerat unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Romania, Festivalul Brazilor de Craciun prezinta in fiecare an concepte unice, creații care spun o poveste. O poveste a binelui și a generozitații, a magiei pe care viața o reprezinta. Pentru al doilea an la rand, organizatorii unuia…

- Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la valoarea de 8.2% , o cotație la fel de mare nu a mai fost atinsa de 12 ani (29 Ian. 2010) , moment in care Romania resimțea puternic efectul crizei economice. Majorarile repetate au adus critici pana și din partea...

- Potrivit unei informari publicate, astazi, pe site-ul instituției, "exista premise de creștere a intensitații uraganului pana la gradul 3 la momentul atingerii teritoriului american"."Este posibil ca unele elemente de infrastructura (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate…

- Romania a caștigat cu Bosnia, scor 4-1, in ultima etapa din Liga Națiunilor. Romania a incheiat pe ultimul loc grupa 3 și a retrogradat in Liga C. In ediția urmatoare, „tricolorii” le vor avea printre posibilele adversare pe Luxemburg sau Insulele FeroePentru prima data in istoria naționalei, Romania…

- Federația i-a impus lui Boloni sa se claseze pe primele poziții in Liga Națiunilor. In schimb il confirma pe Edi Iordanescu, chiar daca naționala nu are șanse sa sara de locul 3 in grupa

- Cea de-a XII-a editie a Congresului Romtransplant, cea mai mare manifestare stiintifica dedicata expertilor din domeniul transplantului din Romania, va avea loc la Iasi, in perioada 15-16 septembrie. Potrivit organizatorilor, peste 500 de participanti din tara si strainatate s-au inscris la eveniment.…