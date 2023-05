iOS 17 va transforma iPhone-ul în „Smart Display” atunci când e în standby iOS 17 e la mai putin de 2 saptamani distanta si ne referim aici mai degraba la prezentarea sa de la WWDC 2023, decat la vreo lansare. Pana la debut mai avem de asteptat, el avand loc in toamna. Azi aflam o functie noua si inedita a acestei versiuni de iOS. Odata cu sosirea lui iOS 17, iPhone-ul se va putea transforma intr-un soi de „Smart Display” atunci cand e in standby. Va afisa o serie de mici widgeturi cand are ecranul blocat, ceva ce nu mai vazusem pana acum. Sursele celor de la Bloomberg scriu ca iOS 17 va aduce un lockscreen de tip nou. El va afisa date din calendar, notificari si alte… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

