- Tradiția Iordanului se pastreaza cu sfințenie in comuna Gura Șuții! Obicei stravechi, care se mai pastreaza in unele locuri din țara, in mediul rural, și are loc intre Boboteaza și marea sarbatoare creștin ortodoxa a Soborului Sf. Ioan Botezatorul (7 ianuarie), Iordanitul se adreseaza celor ce poarta…

- Agheasma Mare bauta inseamna mai mult decat purificare. Inseamna o reactivare intr-un fel sau altul a starii noastre de bine, de atasati la Dumnezeu, e o reatasare de Dumnezeu. Vrem sa bem agheasma, de aceea suntem ai lui Hristos. Cine nu vrea, nu bea. E bine sa faci cat mai mult timp exercitiul acesta…

- Ajunul Bobotezei, 5 ianuarie. Zi de post aspru pentru credincioși. Semnificații, tradiții, superstiții Sarbatoarea Botezului Domnului reprezinta un moment important pentru credincioși, potrivit calendarului ortodox. Marcata in 6 ianuarie, aceasta este precedata de o zi de post aspru, Ajunul Bobotezei,…

- Sambata, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va savarsi Slujba Sfintirii Mari a apei, la Sarbatoarea Botezului Domnului, in pridvorul Resedintei Patriarhale. Care va fi programul liturgic de Boboteaza, la Catedrala Patriarhala. Credinciosiii vor primi sticle de 0,5 l cu Agheasma Mare.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane Daniel va tine, sambata, Slujba Sfintirii Mari a apei (Agheasma Mare), la Sarbatoarea Botezului Domnului, in pridvorul Resedintei Patriarhale. Potrivit unui comunicat de presa al Patriarhiei Romane, evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhala, prilejuite…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va savarsi, sambata, Slujba Sfintirii Mari a apei, la Sarbatoarea Botezului Domnului, in pridvorul Resedintei Patriarhale. Biroul de presa al Patriarhiei Romane a transmis cum se vor desfașura evenimentele liturgice de Boboteaza, care incep de vineri, informeaza…

- Simboluri, colinde si obiceiuri pagane marcheaza, in datina romaneasca, ultima zi a anului vechi si prima a celui nou. In Muntenia se umbla cu capra, in Moldova cu ursul, „mascatii” sunt in Bucovina, iar in noaptea dintre ani se pun vasc, struguri si smochine pe masa, pentru belsug. Perioada cuprinsa…