Procurorul general al Iordaniei a interzis publicarea de informatii despre printul Hamza, acuzat de complot impotriva fratelui sau vitreg, regele Abdullah al II-lea, anunta un comunicat difuzat marti de televiziunea de stat de la Amman, potrivit AFP. 'Pentru a respecta secretul anchetei serviciilor de securitate privindu-i pe printul Hamza si altii, s-a decis sa se interzica publicarea a orice are legatura cu ancheta, in acest stadiu', se arata ca in comunicatul procurorului Hassan al-Abdallat. 'Interdictia de publicare priveste toate media audiovizuale si retelele sociale, precum…