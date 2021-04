Printul Hamza si mai multe persoane, dintre care doua ocupau posturi de raspundere in Iordania, au adus atingere securitatii regatului hasemit, a declarat duminica vicepremierul iordanian, informeaza AFP si dpa.



Doua personalitati, Bassem Awadallah si Sharif Hassan bin Zaid, precum si "alte 14-16 persoane" au fost arestate, a precizat in timpul unei conferinte de presa Ayman Safadi, care ocupa si postul de ministru al afacerilor externe al Iordaniei.



"Serviciile de securitate au urmarit in decursul unei lungi perioade activitatile si miscarile printului Hamza bin Hussein,…