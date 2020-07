Iordania: Peste 700 de persoane spitalizate cu toxinfecție alimentară după ce au mâncat șaorma stricată Un copil în vârsta de cinci ani și-a pierdut viața și peste 700 de persoane au fost spitalizate în Iordania cu toxinfecție alimentara dupa ce au mâncat șaorma stricata la un restaurant din Baqaa în apropierea capitalei Amman, a anunțat ministerul Sanatații din țara citat de AFP.



&"Un copil de 5 ani a murit din cauza unei toxinfecții grave&", a anunțat ministerul, afirmând ca în jur de 100 de persoane au fost spitalizate marți dimineața dar ca numarul a crescut la peste 700 miercuri.



&"Testele de laborator efectuate de echipe specializate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Un copil de 5 ani a murit din cauza unei toxinfecții grave", a anunțat ministerul sanatatii, afirmand ca in jur de 100 de persoane au fost spitalizate marți dimineața, dar ca numarul a crescut la peste 700 miercuri. "Testele de laborator efectuate de echipe specializate au descoperit bacterii…

- Bulgaria preia exemplul Greciei și a anunțat ca va permite turiștilor proveniți din Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Bosnia, Muntenegru, Republica Moldova, Israel și Kuweit sa viziteze stațiunile sale incepand de astazi doar daca dețin un rezultat negativ al testului COVID-19, potrivit…

- Vremea august 2020 va fi predominant frumoasa, cu temperaturi ce se vor situa in jurul valorii de 30 de grade. Pentru ca vara acestui an a fost caracterizata de meteorologi ca fiind una a fenomenelor meteo extreme , nu sunt excluse perioadele cu instabilitate atmosferica accentuata. ANM a publicat…

- Bulgaria va permite turiștilor proveniți din Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Bosnia, Muntenegru, Moldova, Israel și Kuweit sa viziteze stațiunile sale incepand cu 28 iulie, daca dețin un rezultat negativ al testului COVID-19, a anunțat Ministerul bulgar al Sanatații. Testele negative…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus depistate in Republica Moldova a crescut, in ultimele 24 de ore, cu 364 de persoane, ajungand la un total de 15.078, din care 495 de persoane au decedat, a anuntat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul moldovean al Sanatatii, Constantin Rimiș, potrivit rador.ro.Citește…

- Ministerul britanic al Sanatatii a anuntat, sambata, ca 34.466 de persoane testate pozitiv cu coronavirus in Regatul Unit au murit. Fata de bilantul anuntat vineri, cel de acum cuprinde inca 468 de decese.Ministerul a precizat ca acest numar total de 34.466 de decese s-a inregistrat pana vineri,…

- Republica Ceha, in care rata de contagiere a noului coronavirus este una dintre cele mai scazute din Europa, a anuntat vineri ca va autoriza incepand din luna mai adunarile publice la care participa cel mult 300 de persoane, informeaza AFP.Aceste adunari publice, in care au fost incluse si…

- Spania a inregistrat miercuri o stabilizare a numarului deceselor provocate de noul coronavirus, 184 de persoane pierzandu-si viata in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul noilor persoane infectate este de 439, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, potrivit agentiei EFE. Numarul total al deceselor…