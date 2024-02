Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca mandatul de negociere al echipei liberale pentru discutiile care vor continua in cadrul coalitiei ramane neschimbat, acest mandat referindu-se ”strict la un calendar de alegeri si la posibilitatea de organiza sau nu impreuna aceste alegeri”. ”Nu trebuie…

- ”Consiliul National de duminica ar fi trebuit sa valideze o propunere din partea conducerii PNL in legatura cu calendarul de alegeri din acest an. Intrucat nu exista, deocamdata, o decizie in cadrul coalitiei, s-a reprogramat sau s-a amanat organizarea acestui Consiliu National la o data ulterioara.…

- Intrebat despre scenariul unui candidat unic al coalitiei, la alegerile prezidentiale, Nicolae Ciuca a infirmat aceasta varianta. ”Inainte de a fi discutat de comasare, am mers in Biroul Politic National si am cerut mandat pentru conducerea partidului sa negociem si am cerut negociere pentru comasare…

- Ionuț Stroe, purtator de cuvant al PNL, a precizat ca formațiunea lasa Justiția sa-și faca datoria in cazul lui Iulian Dumitrescu, iar pentru acestea vor fi luate masuri in funcțiile de evoluția situației. Conform Statutului, suspendarea are loc daca exista masura de arestare sau condamnare.

- Partidul Național Liberal propune comasarea alegerilor de anul acesta, susținand ca astfel se pot face economii importante la buget. Potrivit ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, toate alegerile din 2024 ar costa 3.8 miliarde de lei, iar comasarea alegerilor ar duce la o reducere a cheltuielilor cu…

- Liberalii apara decizia Guvernului de a majora cu 5% salariile demnitarilor. In cazul primarilor, ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a invocat faptuil ca unii dintre ei „au salariul mai mic decat o invațatoare”. Ce spun datele oficiale?Adrian Veștea a comparat veniturile primarilor cu cele ale invațatorilor,…

- Curtea Suprema de Justiție a admis recursul inaintat de Partidul Politic „Șansa” impotriva incheierii Curții de Apel Chișinau prin care a fost declara inadmisibila acțiunea formațiunii privind anularea Dispoziției CSE. Astfel, instanța suprema a restituit cauza spre rejudecare, anunța reprezentanții…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anuntat luni ca in sedinta conducerii partidului s-a facut primul pas in procesul de fuziune prin absorbtie cu ALDE, prin stabilirea normelor de reprezentare a ALDE in structurile de conducere ale Birourilor Politice Judetene si in Biroul National Executiv.…