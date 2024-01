Ionuț Stroe, despre sondajul care arată că PNL are 21% din procente: „Este un semnal bun după 4 ani foarte grei de guvernare” „Suntem optimisti, pentru ca 20% este un punct de plecare. E un semnal bun, acum, la inceput de an electoral, dupa 4 ani foarte grei de guvernare, am avut multiple crize suprapuse, chiar din spatiul international, 20% este un punct de plecare si eu cred ca vom continua cel putin 25 de procente in cifre electorale”, a declarat Ionuț Stroe.„PNL este cea mai puternica forta de dreapta din Romania si practic singurul partid ca si constructie politica alternativa la zona de stanga”, considera purtatorul de cuvant al PNL.„In momentul de fata, noi consideram ca cele 20 de procente sunt doar un punct… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat joi, la Prima News, despre sondajul care da PNL cu 21% ca este un punct de plecare si un semnal bun, acum, la inceput de an electoral, dupa 4 ani foarte grei de guvernare.

