- Echipa naționala de handbal juniori a Romaniei, formata din jucatori nascuți in anii 2006 și 2007, a participat saptamana trecuta, in Spania, la un turneu internațional alaturi de reprezentativele similare ale Franței, Portugaliei și țarii gazda.Intre cei 16 „tricolori" convocați de ...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Spaniei cu scorul de 28-27 (12-11), vineri seara, la Skopje, in primul lor meci din Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

- Dupa ce a organizat, alaturi de Polonia, Euro 2012, Ucraina, țara devastata de peste 7 luni de razboi, promite sa renasca fotbalistic. Președintele Zelenski și guvernele din Spania și Portugalia sunt de acord. Anunț incredibil facut de Ucraina, in plin razboi contra Rusiei. Este oficial, federația din…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a caștigat Trofeul Carpati, dupa ce a invins reprezentativa Spaniei, scor 25-23, in ultimul meci de la Bistrița. In cele trei zile de competitie, tricolorele au obtinut un egal, si doua victorii. Rezultatele inregistrate in ultima zi a trofeului Carpați:…

Nationala de handbal feminin a Spaniei a invins, vineri, reprezentativa Austriei, scor 32-27 (15-12), in cea de-a doua zi a Trofeului Carpati, de la Bistrita.