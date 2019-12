Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Mario Mandzukic (33 de ani) s-a desparțit, astazi, de Juventus Torino. Croatul a semnat cu formația Al Duhail, din Qatar. Anunțul a fost facut de noul club al lui Mandzukic, printr-o postare pe Twitter . Deocamdata nu se cunosc aspecte ale prevederilor financiare dintre cele doua cluburi.…

- Ionuț Radu (22 de ani) va continua sa joace la Genoa, ultima clasata in Serie A, și in returul campionatului, iar din vara anului 2020 va reveni la Inter Milano. susține Oscar Damiani, impresarul portarului roman. „O revenire a lui Radu la Inter din ianuarie? Sincer, nu stiu ce sa zic. Baiatul este…

- Ionuț Radu, portarul de 22 de ani al formației italiene Genoa, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, cu ocazia primirii premiului de Fotbalistul anului 2019. Radu a abordat toate subiectele fierbinți ale zilei, iar avansarea lui Mirel Radoi de la tineret la naționala mare nu putea fi…

- Genoa se pregateste pentru o eventuala despartire de Ionut Radu (22 de ani). Genoa negociaza in aceste zile o intoarcere a lui Mattia Perin, care a plecat in vara lui 2018 la Juventus, in schimbul sumei de 14,2 milioane de euro. Bianconerii vor sa scape de goalkeeperul de 27 de ani, ajuns a treia varianta…

- Dorin Arcanu, fostul portar al Craiovei și al Oțelului, e parintele spiritual al internaționalului de la Genoa, pe care l-a șlefuit la loturile naționale de juniori și l-a ajutat sa plece devreme in Italia, punctand acum ca „are tot ce-i trebuie pentru a fi in topul mondial”. - Domnule Arcanu, sunt…

- Cosmin Contra (43 de ani) nu l-a convocat pe Ionuț Radu (22 de ani) la echipa naționala, deși acesta joaca meci de meci la Genoa, in Italia, și nu a dorit sa ofere explicații cu privire la acest aspect. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) se pregatește de plecarea de la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez e dorit in Argentina, de Boca Juniors, dar viitoarea destinație nu e una sigura. Zlatan și-a permis sa glumeasca pe acest subiect. Intr-un clip video adresat unui prieten, Ibra și-a „anunțat” venirea…