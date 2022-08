Stiri pe aceeasi tema

- Cremonese, cu Ionuț Radu și Vlad Chiricheș integraliști, a pierdut in deplasarea de pe Olimpico, 0-1 cu AS Roma, dar Jose Mourinho l-a remarcat pe goalkeeper-ul roman. In ciuda gafei din meciul precedent, Ionuț Radu a fost din nou titular și a reușit un meci excelent. A fost invins cu greu de Samlling,…

- Curtat de Inter Milano si Manchester United, internationalul argentinian Paulo Dybala, liber de contract dupa despartirea de Juventus Torino, a decis sa semneze cu AS Roma . Conform cotidianului L’Equipe, leafa fotbalistului sud-american ar atinge 6 milioane de euro anual. Contractul lui Dybala cu AS…

- Ionuț Radu (25 de ani) va fi titular la noua sa formație, Cremonese. In trecut, portarul roman a pornit sezonul din postura de rezerva la Ascoli și Genoa, reușind pe parcurs sa se impuna. N-a contat deloc la Parma, iar la Inter a jucat trei meciuri. Peste o luna va incepe primul sezon in care Ionuț…

- Internazionale Milano a anuntat, vineri, ca l-a cedat temporar pe Ionut Radu la gruparea Cremonese. Clubul promovat in Serie A finalul sezonului 2021/2022 a postat un filmulet cu jucatorul. Ionuț Radu (25 de ani) a fost imprumutat de Inter la Cremonese pentru un sezon. In ultimul sezon, portarul roman…

- Portarul AC Milan, Ciprian Tatarușanu, 36 de ani, este favorit sa fie rezerva lui Meret la Napoli, dupa ce rivalul sau, Sirigu, a intrat pe lista de prioritați a lui Lazio. Ciprian are contract pana in 2023. Ciprian Tatarușanu a reluat pregatirile cu Milan, dar nu știe daca va ramane și sezonul viitor…

- Ionuț Radu (25 de ani) va fi imprumutat gratis de Inter pana la sfarșitul sezonului la Cremonese. A preferat o nou-promovata in dauna lui Reims și a unui club din Bundesliga. Portarul roman ar putea fi coleg cu Vlad Chiricheș (32). Ionuț Radu și-a ales echipa la care va evolua in sezonul viitor. Dupa…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu, care a evoluat in ultimele doua sezoane la AC Milan, se va desparti in aceasta vara de campioana Italiei. Conform site-ului italian direttagoal, desi contractul jucatorului in varsta de 36 de ani urma sa expire la 30 iunie 2023, cele doua parti s-au inteles pentru…

- Ionuț Radu (25 de ani), portarul celor de la Inter, pare ca a dat lovitura pe plan sentimental, acolo unde a fost surprins in compania Carolinei Stramare (23), fosta Miss „Fata de la țara” Italia 2019. Modelul a publicat pe contul sau de instagram mai multe story-uri alaturi de portarul roman, șterse…