- SERIE A. Ionuț Radu (24 de ani) a fost titular in poarta lui Inter și a gafat incredibil la golul doi marcat de Bologna, 2-1 scor final pentru formația antrenata de Mihajlovic. N-au lipsit reacțiile, jurnaliștii italieni fiind vehemenți cu portarul roman. In minutul 81, goalkeeperul roman a luftat uluitor.…

- Ionuț Radu (24 de ani) apara poarta lui Inter in aceasta seara! Echipa din Milano joaca in deplasare cu Bologna, de la ora 21:15, intr-o restanța din Serie A contand pentru etapa #20. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro. Handanovic, titularul dintre buturi, a acuzat probleme de ultim moment, la spate, astfel…

- Rabiot s-a plans de prestația centralului Irrati, care a dictat repetarea penalty-ului de la unicul gol și le-a refuzat gazdelor un 11 metri. Francezul trebuia insa eliminat, ca și Lautaro. Inter continua cursa pentru scudetto, din care a eliminat-o pe Juventus (1-0), dupa un Derby d'Italia mai incrancenat,…

- Inter a caștigat la limita, scor 1-0, derbiul cu Juventus disputat la Torino, victoria fiind una foarte importanta pentru trupa lui Simone Inzaghi in lupta pentru titlul de campioana din Serie A.

- AC Milan a terminat la egalitate meciul din deplasare cu Salernitana, ultima clasata din Serie A, scor 2-2, și a ratat șansa de a se distanța la 4 puncte de Inter, care are și doua meciuri mai puțin jucate. Deși inițial parea o formalitate, avand in vedere ca a fost un duel intre prima și ultima clasata,…

- Ionuț Radu (24 ani) prinde din ce in ce mai greu minute la Inter și iși dorește sa plece la finalul sezonului, conform agentului sau. Agentul portarului roman, Oscar Damiani, a vorbit pentru presa italiana atat despre prezentul lui Ionuț Radu, cat și despre viitorul sau. Impresarul a explicat ca goalkeeper-ul…

- Impresarul lui Ionut Radu, Oscar Damiani, a declarat pentru Gianlucadimarzio.it ca fotbalistul roman este dezamagit ca nu a fost folosit in Cupa Italiei, el precizand ca romanul este laudat la antrenamente si trebuie sa aiba oportunitatea de a juca, informeaza News.ro. “De ce nu a jucat? Toata…

- Cristi Chivu, pas greșit in UEFA Youth League. Tehnicianul roman de la Inter U19 traverseaza o perioada mai puțin buna cu echipa Primavera a campioanei Italiei. Dupa multa vreme, elevii lui Chivu au adunat doua eșecuri la rand, pierzand teren in ambele competiții in care sunt implicați. Ultima nereușita…