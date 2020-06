Ionuț Popa a suferit un stop cardio-respirator. Fostul antrenor al lui ACS Poli şi UTA e în comă Ionut Popa a suferit un stop cardio-respirator ieri seara si a avut nevoie de manevre de resuscitare. Conform specialarad.ro fostul tehnician al lui ACS Poli si UTA e in coma la secția ATI a Spitalului Județean Arad. Starea de sanatate a lui Ionut Popa nu s-a imbunatatit in ultimul an. Acesta avea o tumoare in […] Articolul Ionuț Popa a suferit un stop cardio-respirator. Fostul antrenor al lui ACS Poli si UTA e in coma a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de fotbal Ionuț Popa, in varsta de 66 de ani, este internat la Spitalul Județean Arad in urma unui stop cardio-respirator, starea sa de sanatate fiind grava.Ionuț Popa a fost adus marți seara la UPU de la Spitalul Județean Arad in stop cardio-respirator, era in coma, și a fost internat…

- Ionut Popa se afla in stare grava la sectia Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Arad, informeaza presa locala. Problemele experimentatului tehnician au inceput in sezonul precedent, cand a fost nevoit sa se retraga de pe banca tehnica a UTA-ei. Ultimul meci condus din postura de antrenor a fost…

- Starea lui s-a imbunatațit considerabil in urmatoarele ore, insa luni a suferit un infarct și, in ciuda eforturilor depuse, nu a mai putut fi salvat. "Guvernul Republicii Burundi anunta cu mare tristete burundezilor si comunitatii internationale decesul neasteptat al Excelentei sale, Pierre…

- Femeia era instituționalizata de la inceputul lunii februarie, dupa ce a suferit un atac cerebral devastator, femeia fiind practic in moarte cerebrala. Ciudațenia sorții a facut ca ea sa se numere printre cei care s-au „pricopsit” cu virusul chinezesc. La prima testare rezultatul a fost negativ și nu…

- Cei doi pacienti transferati joi de la Brasov la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti se afla in continuare in stare critica. Unul dintre pacienti, o tanara in varsta de 34 de ani, a suferit un stop cardio-respirator, dar medicii au reusit sa o resusciteze.

- Dincolo de masurile guvernamentale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului (masuri de inteles pana la un punct), persista o intrebare teribil de apasatoare: ce se intampla cu economia? Cine garanteaza ca micile afaceri nu vor muri vazand cu ochii, din cauza ca au fost nevoite sa-si reduca sau…

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- O pacienta infectata cu coronavirus si internata la Suceava a intrat sambata dupa-amiaza in stop cardio-respirator. Ea este transferata la aceasta ora la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a declarat medicul Carmen Dorobat, managerul unitatii medicale. Este vorba despre o femeie care sufera de probleme…