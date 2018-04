Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Lupescu, Razvan Burleanu, Marcel Puscas si Ilie Dragan se intrec azi pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Primii doi pretind ca au convins, fiecare, cel putin 60-70 la suta dintre alegatori.

- Ziua de 18 aprilie poate deveni momentul zero al inceperii revigorarii fotbalului romanesc. Este ziua alegerii președintelui Federației Romane de Fotbal. O zi asemanatoare a fost și in urma cu patru ani. Atunci, delegații nu prea au avut ce alege, dupa ce marele fotbalist Gica Popescu a fost scos brutal…

- Miercuri, de la ora 11:00, vor avea loc alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal. Marcel Pușcaș, unul dintre candidați, i-a ironizat pe Razvan Burleanu și Ionuț Lupescu, cei doi contracandidați ai sai, care se lauda cu un numar mare de voturi. "Razvan Burleanu spune ca are 75%, iar Ionuț…

- Actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal a aratat printr-un document ca Ionut Lupescu n-a demisionat de la UEFA, asa cum a sustinut, in momentul intrarii sale in cursa electorala.

- Ionuț Lupescu și Razvan Burleanu se afla in razboi deschis, cei doi candidand pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Fostul jucator al ”Generației de Aur” iși are colegii alaturi, dar și pe un fost mare campion, Leonard Doroftei. Cel poreclit ”Moșul”, care ne-a ținut cu sufletul la gura in memorabilele…

- Joi a avut loc analiza dosarelor celor doresc sa devina noul președinte al Federației Romane de Fotbal, iar din cinci candidați au ramas doar trei. Comisia de verificare a dosarelor și Comisia de soluționare a contestațiilor din FRF au invalidat candidaturile lui Sorin Raducanu și Ilie Dragan.

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- E batalie dura pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura, dar actualul presedinte, Razvan Burleanu nu se sperie. Mai mult, acesta rade de Ionut Lupescu. Alegerile au loc pe 18 aprilie.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba…