Surse parlamentare spun ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in guvernul PSD Mihai Tudose, este unul din numele vehiculate pentru conducerea ANAF. Mișa a mai condus ANAF in 2018-2019, fiind numit in funcție de fostul premier Viorica Dancila (PSD). Mișa a intrat in 2013 in ANAF ca director general al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.