- Riyad Mahrez (32 de ani) pleaca in Arabia Saudita, parasind-o pe Manchester City dupa cinci ani. Atacantul algerian va efectua maine vizita medicala și va semna cu Al-Ahly un contract pana in 2026, cu opțiune pentru inca un sezon. Cluburile din Arabia Saudita continua goana dupa vedetele din Europa.…

- Matteo știe ca poate avea incredere in femeia care i-a cucerit inima. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și au surprins dovada clara ca artistul nu este gelos. Iata cum iși petrec timpul liber.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Razvan Raț, fosrtul fotbalist de la echipa de fotbal FC Rapid Bucureșți. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Giulești" intr-o ipostaza…

- Florin Gardoș este un barbat dedicat femeii din viața lui! Fostul fotbalist și Diana trec printr-o perioada speciala in viața lor, cu puțin timp inainte sa devina parinți pentru a doua oara. Diana mai are puțin și naște, iar Florin Gardoș a facut un gest incredibil pentru ea, prin care a demonstrat…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit ce planuri are dupa retragerea din cariera de fotbalist Aflat in fotbalul mare din 2002, atunci cind a debutat la Sporting Lisabona, Cristiano Ronaldo evolueaza acum pentru Al-Nassr, in Arabia Saudita. Portughezul mai are contract cu actuala formație pina in vara anului…

- Chiar daca ești fotbalist, ai tot dreptul sa-ți faci poftele! Spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Raul Rusescu și l-au surprins in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata cum a fost filmat celebrul sportiv, dar mai ales…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Florin Raducioiu, managerul de la Dinamo Bucureșți. De aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Ștefan cel Mare" intr-o ipostaza așa cum rar ti l-ai…

- Geraldo Alves nu se uita deloc la bani atunci cand vine vorba de placerile lui! Ei bine, ce nu face fostul fotbalist pentru a avea diminețile mai frumoase? Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” fostului sportiv și l-au surprins in ipostaze rare.