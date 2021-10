Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ionut Chirila, a afirmat luni, ca nu isi explica esecul cu Universitatea Craioa,, scor 0-5, din Liga I. "Nu-mi explic cum am jucat exceptional 15 minute, in care am controlat jocul si nu prevedea nimeni acest dezastru si, in loc sa murim ca un bolnav…

- CS Universitatea Craiova a invins-o categoric pe Academica Clinceni, scor 5-0, in ultimul meci al rundei cu numarul 12 din Liga 1. La finalul partidei, Cornel Dinu (73 de ani) l-a criticat dur pe antrenorul ilfovenilor, Ionuț Chirila, pentru declarațiile sale de dupa joc. CS Universitatea Craiova -…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt transmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 11-a din Liga 1. Etapa incepe pe 1 octombrie, cu meciul CS Mioveni – FC Argeș, și se va incheia luni, 4 octombrie, cu meciul Academica Clinceni – FC Botoșani. Derby-ul etapei va fi meciul dintre FCU Craiova și CS Universitatea Craiova. Duelul…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca atacantul bosniac Elvir Koljic, accidentat in partida precedenta cu FC Voluntari, sa se refaca si sa poata evolua in meciul cu UTA din etapa a 5-a a Ligii I. "Mergem…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat ca se astepta ca CS Universitatea Craiova sa nu aiba prospetime si sa cada fizic in meciul de duminica, dupa ce joi a evoluat in Conference League, potrivit news.ro. "Inainte veneam cu capul plecat si plecam cu coada intre picioare,…