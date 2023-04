Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh a facut un gest emoționant pentru copiii internați la Fundeni in Saptamana Mare. Cantarețul a mers in vizita la ei pentru a le oferi cateva cadouri, in prag de sarbatori. Iata ce mesaj emoționant a transmis artistul pe contul lui personal de Instagram!

- Darya Theoris Manea, o fetița minunata de doar un an și șase luni din Ploiești, lupta de peste doua luni pentru a invinge cancerul. Costurile tratamentului din Italia sunt foarte mari, iar familia micuței are nevoie de ajutor financiar.

- Cu toții știm ca Pepe radiaza de fericire de cand a devenit tata de baiat. Cantarețul a oferit un interviu emoționant despre familie, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artistul este mai implinit ca niciodata.

- Theo Rose este mai fericita ca niciodata de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Artista are o legatura foarte buna de prietenie cu Bogdan de la Ploiești, iar cei doi artiști se intalnesc destul de des. Recent, cantarețul de manele a postat…

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate persoane publice din Romania. Pentru ca este mereu sincera, vedeta a strans aprecierile oamenilor din jurul ei destul de repede. Chiar daca nu ii mai are pe cei dragi aproape, Andreea Marin iși amintește de aceștia in fiecare moment al vieții sale și…

- Familia lui Petrica Cercel și-a petrecut duminica intr-o vizita emoționanta la mormantul lui. Artistul ar fi trebuit sa implineasca astazi, 19 februarie, varsta de 55 de ani, insa destinul a avut alte planuri pentru el, dupa ce a murit in 15 septembrie 2021.

- Moarte invaluita in mister. Un asistent medical din Bihor a fost gasit mort langa mormantul tatalui sau, in cimitirul din satul Silindru de Voivozi. Robert Eduard se impușcase cu propria sa arma de vanatoare. Nimeni nu știe daca a fost o sinucidere sau doar un accident.

- Fiul lui Petrica Cercel a vorbit, la Antena Stars, despre tatal sau. Florin inca sufera dupa ce tatal sau s-a stins din viața și nu a reușit sa iși gaseasca liniștea, chiar daca a trecut peste un an de la tragicul eveniment. Mai mult, nici sarbatorile de iarna nu au fost așa cum și-ar fi dorit.