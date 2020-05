Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul in centrul caruia se afla Margherita de la Clejani și presupusul ei iubit capata proporții inimaginabile. Dupa ce cantareața a facut accident in Capitala și i s-au gasit droguri in organism, au inceput cautarile lui Theo, cel care ar fi adus-o pe acest drum greșit.

- Ionița din Clejani a intervenit la "Xtra Night Show" pentru a lua apararea fetei sale. Tatal Margheritei susține ca Teo nu ar fi iubitul fiicei lui, deși, in imaginile surprinse, cei doi tineri se imbrațișeaza și se saruta.

- Daca inițial a negat faptul ca fiica lui are un dosar penal deschis de pe urma accidentului de sambata, iata ca Ionița de la Clejani a acceptat situația și este mai hotarat ca niciodata sa depuna toate eforturile pentru a i se face dreptate fetei sale. Drept urmare, i-a angajat Margheritei și un dosar…

- Zilele trecute, Margherita de la Clejani a provocat un accident, iar in urma testului antidrog, s-a stabilit ca a consumat substanțe interzise. Fiica artiștilor de la Clejani a avut o discuție cu mama ei la scurt timp dupa incident. Viorica de la Clejani a vorbit pentru prima oara, despre iubitul fetei…

- Viorica de la Clejani a stat astazi de vorba cu reporterii din fața casei, oferind declarații despre controversele in care a fost implicata fiica ei. In afara accidentului și scandalului privind așa-zisul consum de droguri, Margherita se mai afla in centrul unor acuzații: cele de abuz contra animalelor.

- Tatal vedetei a anunțat ca aceasta a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile, dar ca zvonurile conform carora aceasta ar fi consumat droguri sunt false și pentru a demonstra asta va incepe propria sa ancheta, scrie RTV . „Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar!…

- "Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar! Nu exista asa ceva! Am inceput o ancheta de aseara pentru ca nu pot lasa lucrurile asa", a declarat Ionita de la Clejani pentru Romania TV. Margherita de la Clejani i-a spus tatalui ei ca nu s-a simtit bine atunci cand…

- Brigada Rutiera din București a revenit cu o noua precizare legata de cazul Margheritei de la Clejani, prinsa sub inluența substanțelor interzise dupa ce a provocat un accident in Capitala. Asta, dupa ce atat Margherita cat și Ionița, tatal ei, au insistat ca anumite lucruri nu sunt adevarate.