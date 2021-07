Ioniță de la Clejani, bătut de Fulgy Probleme par sa nu se mai termine pentru Clejani. Fulgy a comis-o din nou, urmarile fiind mai grave de data aceasta. Ionița de la Clejani a sunat duminica seara la 112, dupa ce ar fi fost batut de fiul sau, Fulgy. Scandalul ar fi izbucnit intr-un restaurant din București, insa... The post Ionița de la Clejani, batut de Fulgy appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 i-a pus pe oamenii legii in alerta noaptea trecuta. Autorul a fost nimeni altul decat Ionița de la Clejani, care s-a plans oamenilor legii ca fiul sau, Fulgy, l-a batut și ca nu ii mai poate face fața.

- Scandalul pare ca nu se mai sfarșește in familia Vioricai și al lui Ionița de la Clejani. Dupa ce a spus despre parinții lui ca sunt niște „lautari care canta dupa ureche”, Fulgy șocheaza din nou. De data asta, intr-un video postat pe TikTok. In imagini, Fulgy se afla in curte, alaturi de parinții lui,…

- Fulgy a comis-o din nou, de aceasta data urmarile fiind și mai grave. La doar cateva zile dupa ce a fost externat, fiul Clejanilor și-a batut propriul tata. In cele din urma, Ionita de la Clejani a refuzat sa depuna plangere, insa autoritatile s-au autosesizat in acest caz. Scandalul ar fi pornit duminica…

- Scandalul in care este implicat Fulgy continua, dupa ce baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a inceput sa amenințe mai multe persoane cunoscute. Fulgy continua scandalul cu Ramona de la Clejani, sora lui vitrega Printre acestea s-a numarat și sora lui vitrega, Ramona de la Clejani. Fulgy…

- In prima zi dupa ce a fost externat dintr-o clinica de reabilitare, Fulgy a condus mașina tatalui sau, deși are permisul suspendat. Imaginile au fost publiate de Cancan . Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, Dan Manole, a ieșit la o terasa de pe Bulevardul Decebal din Capitala alaturi de tatal…

- Alex Velea și Antonia au trecut prin momente de neliniște, dupa ce au fost amenințați de Fulgy de la Clejani. Ce au ajuns sa cei doi faimoși artiști sa faca dupa ce au fost implicați in scandalul cu Fulgy. Fanilor nu le-a venit sa creada. Antonia și Alex Velea se tem pentru siguranța lor Scandal […]…

- Ghinioanele s-au ținut lanț de Fulgy și Margherita de la Clejani in ultimii ani, cei doi fiind protagoniști a mai multor scandaluri din showbiz. Viorica și Ionița au tras mult pentru a-și ajuta copiii, cu toate ca cei doi le-au cauzat probleme mari. Daca Margherita a fost implicata intr-un accident…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri seara, ca nu s-a discutat in coalitie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna si au covenit sa medieze situatia, daca este cazul.