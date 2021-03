„Incepand de astazi (joi – n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. Anul trecut, Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a modificat programul Prima Casa prin majorarea plafonului de finantare garantata de stat de la 70.000 euro pana la 140.000 euro pentru achizitia de locuinte cu o suprafata mai mare, cu 3 – 4 camere, pentru familiile tinere cu mai multi copii. In 2020, au fost acordate aproape 13.600 de garantii in valoare de 1,6 miliarde lei pentru achizitia…