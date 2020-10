Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat vineri ca a fost adoptata OUG in ceea ce priveste tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 asimptomatici sau cu simptome usoare. "Au fost reglementate procedurile de monitorizare a acestor pacienti de catre medicii de familie…

- Medicii de familie anunta ca vor renunta la contractul cu CAS! Nu accepta sa mearga acasa la pacientii COVID. Medicii de familie anunta ca ar putea renunta la contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate daca vor fi obligati sa mearga la domiciliul persoanelor depistate pozitiv cu noul coronavirus.…

- Autoritatile spun ca medicii de familie ar putea fi trimisi acasa la pacientii COVID-19, fara simptome, pentru a-i evalua si pentru a nu mai aglomera astfel spitalele. Oficialii vorbesc si despre plati suplimentare, acordate medicilor de familie, pentru expunerea la risc.

- Concediile medicale pentru pacienții conformați cu COVID vor putea fi acordate și de catre medicii de familie, insa numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital. Este vorba de cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul…

- Modificari in acordarea concediilor de familie sunt trecute intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie, de la momentul…