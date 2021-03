Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Educația are un procent de 11% din Planul Național de Redresare și Reziliența ( PNRR ), a anunțat astazi ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea, care prezinta structura actualizata a PNRR, pe care Romania o va trimite Comisiei Europene. Ministrul a spus ca fondurile totale alocate…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a pus la punct 50 de proiecte prin care se urmarește dezvoltarea unor domenii cheie ale Capitalei, de la mobilitate urbana, termoficare și mediul inconjurator pana la consolidarea cladirilor și asistența sociala. Edilul a explicat pe Facebook care sunt planurilor…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va sustine investitii si reforme institutionale inclusiv in domeniul muncii si ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru cresterea calitatii serviciilor de ocupare oferite angajatilor si angajatorilor sa fie finantata prin PNRR, a notat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discutiile avute in ultima perioada cu membri ai Guvernului au vizat pregatirea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, aratand ca acestea vor viza spitalele, scolile, mediul si locurile de munca. Klaus Iohannis a declarat ca pana…

- Conducerea PSD critica intr-o postare pe Facebook coaliția aflata la guvernare. „A uitat total de Planul Național de Redresare și Reziliența, deși acesta trebuie dezbatut in Parlament și trimis Comisiei Europene pana in aprilie”, atrag atenția social-democrații. „Actuala guvernare se gandește doar la…