Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul are doar 16 ani și se pare ca facuse o pasiune pentru adolescenta ucisa, Petronela Mihalachi iar aceasta nu ii raspunea avansurilor pentru ca era intr-o alta relație. Nu se știe cum a convins-o...

- Un tanar din Dorohoi, județul Botoșani, care a santajat doua adolescente pe Facebook, a fost trimis la puscarie. Silviu B., in varsta de 26 de ani, a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a amenințat cu moartea doua minore prin mesaje trimise pe telefon și Facebook,…

- Exclus din lot pentru meciul cu Poli Iași, 4-1, dupa ce l-a criticat pe Devis Mangia, Alex Baluța a revenit la antrenamentele celor de la U Craiova. Potrivit surselor GSP.RO, mijlocașul ofensiv de 24 de ani se antreneaza incepand de astazi alaturi de colegii sai, sub comanda tehnicianului italian. Mai…

- Un roman a murit strivit de un zid, intr-un accident de munca in Italia. Barbatul lucra pe un santier, in momentul in care un zid de beton s-a prabusit peste el si doi colegi italieni. Unul singur a reusit sa supravietuiasca, insa este grav ranit, relateaza La Repubblica. Accidentul de munca a avut…

- Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare și in existența vieților multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese”. Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana ”ciudata”, dar nu ”nebuna”.…

- Gripa a ucis 104 romani, avertizeaza reprezentanții Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei nu erau vaccinate antigripal. Este vorba despre o fetita in varsta…

- Locurile de veci din ambele cimitire ale municipiului Botoșani au fost epuizate. Mai sunt cateva care pot fi folosite in urmatoarele aproximativ doua luni de zile. Problema este una grava și a ajuns și in atenția mai marilor Bisericii.

- Un sofer in varsta de 18 ani a fost retinut, duminica, pentru 24 de ore de politistii din Botosani, dupa ce, in urma unui accident usor, a coborat din masina, a batut un alt sofer si i-a distrus vehiculul, transmite corespondentul MEDIAFAX.