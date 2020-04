Ionel Arsene, presedintele Consiliulu Judetean Neamt anunta ca "nemtenii vor avea acces la cea mai performanta tehnologie din lume pentru tratarea COVID-19". Un echipament complet de colectare plasma, va ajunge in cel mai scurt timp, la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, transmite oficialul.

"Dragi nemțeni, va impartașesc bucuria imensa pe care o traiesc!

In urma solicitarilor facute catre Besmax Pharma Distribution, in aceasta seara am primit raspunsul la apelul meu și un echipament complet de colectare plasma va ajunge in cel mai scurt timp, la Spitalul Județean de Urgența…