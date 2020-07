Ion vine intr-o zi la Gheorghe Ion vine intr-o zi la Gheorghe si-i spune: – Asculta, mi-a murit unchiul, poti sa-mi imprumuti costumul tau cel negru?– Bine-nteles ! La asa un necaz, sigur ca te ajut ! Trece o luna, dar Ion nu aduce costumul inapoi.Se duce Gheorghe cam suparat, la Ion: – A trecut o luna, unde e costumul?– Pai… la unchiul ! Articolul Ion vine intr-o zi la Gheorghe apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

