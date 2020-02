Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) ar putea rata turneul Premier Mandatory de la Indian Wells din cauza unei accidentari. Informația a fost dezvaluita de Ion Țiriac. Simona Halep a caștigat turneul de la Dubai, dupa o finala dramatica cu Elena Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6(5). In aceeași zi, campioana de…

- "E special ca am caștigat al 20-lea titlu din cariera in 2020. Mi-am dorit mult sa caștig acest turneu, am simțit ca devin mai buna pe zi ce trece. Sa joci cu o adversara atat de tanara e o provocare mare intotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic și acest meci, și intreg turneul. Simt…

- Simona Halep vs Elena Rybakina 3-6; 6-3; 7-6(7-5) Dupa 5 (cinci) ani, „povestea” nu mai trezește, poate, aceleași emoții, personajul nostru favorit fiind mai matur, mai obișnuit cu succesul… Rybakina s-a aflat in postura calificarii in cea de-a patra finala a sezonului, din 5 (cinci) evenimente la care…

- Pentru Halep este prima finala in circuitul WTA, dupa cea de la Wimbledon 2019, cand a invins-o spectaculos pe americanca Serena Williams. In schimb, Rybakina a mai jucat deja in acest an alte trei finale, la Shenzhen, Hobart si St. Petersburg. Simona a avut parte de doua partide foarte dificile la…

- In cel de-al doilea set al partidei, Simona s-a impus cu scorul de 6-3 la game-uri, dupa ce a pierdut primul set. Aceasta este finala cu numarul 37 din cariera Simonei, care poate ajunge la 20 de titluri castigate.Dupa mai multe game-uri impartite, la scorul de 2-3, Elena Rybakina a reusit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a inceput cu o victorie dramatica turneul WTA din Dubai. Constanteanca, numarul 2 mondial, a invins-o pe Ons Jabeur din Tunisia, scor 1-6, 6-2, 7-6 in optimile de finala ale competitiei.

- Kim Clijsters a castigat US Open in 2005 si s-a retras prima data in 2007, pentru a-si intemeia o familie. A revenit pe teren in 2009 si a mai castigat trei grand slam-uri, de doua ori la US Open si o data Australian Open, inainte de a se retrage din nou, in 2012. In cariera ei, belgianca a castigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a ocupat locul al doilea in finala anchetei pentru cea mai frumoasa lovitura a anului 2019 in circuitul profesionist de tenis, realizata pe site-ul WTA, dupa tanara poloneza Iga Swiatek. Swiatek (18 ani) a obtinut 40 la suta din voturi cu o ''scurta''…