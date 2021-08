Ion Țiriac a lăsat Monte Carlo pentru Mamaia. A dat 1,5 milioane euro pe două apartamente pe plajă Dupa decenii in care și-a petrecut vacanțele pe Riviera Franceza, la 82 de ani, Ion Țiriac s-a reintors pe litoralul nostru, la Mamaia. Magnatul a achiziționat doua apartamente de lux intr-unul dintre cele mai exclusivite și noi complexe pe malul marii. Cu reședințe la Monte Carlo, Paris ori Munchen, Țiriac, unul dintre cei mai bogați romani, ar fi dat 1,5 milioane de euro pe noile sale achiziții imobilare, situate pe plaja, la circa 50 metri de malul marii. Blocul a fost terminat in pandemie, este dispus pe cinci nivele și sunt complet utilate, are garaj subteran și este foarte aproape de o populara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

