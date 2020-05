Ion Ştefan reacționează după protestul angajaților din minister: Le e greu să se despartă de ”borcanul cu miere” Ion Ștefan a precizat ca a gasit in minister functionari bine pregatiti, care nu ar trebui sa se teama de examenele pe care urmeaza sa le dea. "Am gasit in cadrul ministerului functionari bine pregatiti, care nu ar trebui sa se teama de aceste examene, pe ei se bazeaza cetatenii romani care sunt beneficiari ai tuturor proiectelor implementate de MLPDA. Pentru altii insa, este extrem de greu sa se desparta de «borcanul cu miere», de salarii si alte beneficii, prin aplicarea masurii reorganizarii. In calitate de ministru, ii asigur pe toti angajatii ca reoganizarea are ca obiectiv principal echitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii incearca sa afle care sunt criteriile pentru care au fost luate deciziile de disponibilizare, potrivit Realitatea Plus. Aceștia susțin ca unele posturi au fost scoase la concurs, iar alții au fost pur și simplu anunțați anunțați ca nu vor mai lucra la minister. Potrivit anunțului facut de ministrul…

- Avand in vedere interesul mass-media asupra procesului intern de reorganizare a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), fac urmatoarele precizari: Hotararea de Guvern nr. 358 din 30 aprilie 2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- In urma cu puțin timp a aparut in Monitorul Oficial ordinul comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne, emis in temeiul Legii 55/2020 si al HG 394/2020, privind doua masuri ce devin obligatorii pentru toți romanii. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia…

- Ion Șefan: Ministerul Lucrarilor Publice va fi reorganizat Ion Stefan. Foto: Agerpres Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei urmeaza sa fie reorganizat, iar aproape toate posturile vor fi scoase la concurs anunta ministrul Ion Stefan. O hotarâre de guvern în…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat marti ca reorganizarea ministerului pe care il conduce „intra in linie dreapta”, a fost publicata hotararea de guvern si urmeaza ca toate posturile sa fie scoase la concurs. „Astazi a aparut in Monitorul Oficial hotararea…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat marti ca reorganizarea ministerului pe care il conduce "intra in linie dreapta", a fost publicata hotararea de guvern si urmeaza ca toate posturile sa fie scoase la concurs, potrivit Agerpres."Astazi a aparut…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat marti ca reorganizarea ministerului pe care il conduce "intra in linie dreapta", a fost publicata hotararea de guvern si urmeaza ca toate posturile sa fie scoase la concurs. "Astazi a aparut in Monitorul…

- Rectificarea bugetara aprobata, miercuri, de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca este o rectificare care are doua obiective. ”In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea capacitatii…