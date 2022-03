Ion și Parascovia, doi oameni care au fugit de război Sunt de 70 de ani impreuna. El e roman, ea e ucraineanca. Au trecut, ca intr-o viața de om, prin multe. Barbatul puțintel la trup a fost și pe front, in al doilea razboi mondial. Femeia, acum, de varsta, de viața, nu mai vede. Locuiau liniștiți in satul lor, Orlivka, din regiunea Odesa. Dar, dupa ce armata lui Putin a inceput sa bombardeze localitațile ucrainene, cei doi batranei, in varsta de 92 de ani el și 90 ea, au decis sa-și paraseasca vatra și sa se salveze. Pentru ca la cartea vieții mai vor sa adauge file impreuna. Așa ca, incet, incet, cum au putut, au plecat spre Romania. Și au ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Odesa nu s-a indurat sa-și lase animalele de companie și a fugit din calea razboiului cu toți cei 25 de bișoni. Femeia a tranzitat duminica Romania, in drum spre Polonia, unde a gasit deja o casa unde sa poata trai liniștita alaturi de cațeii pe care ii adora. Mila a fost pina de curind…

- Lucian Viziru, in varsta de 45 de ani și Ema, soția lui, s-au intors definitiv din Germania, la șapte ani de cand au decis sa iși schimbe total viața departe de Romania. Cei doi au impreuna un baiețel, pe Mihai in varsta de 11 ani.Intorși in țara, Lucian și Ema au acordat un interviu pentru okmagazine,…

- Peste 5.000 de persoane din Ucraina au trecut Dunarea cu bacul intre Orlivka, regiunea Odesa, si Isaccea, judetul Tulcea, Romania, in a doua jumatate a saptamanii trecute, fluxul de refugiati crescand cu 50% duminica fata de ziua precedenta, potrivit datelor furnizate de Garda de Coasta, potrivit…

- Mai bine de 1000 de persoane au trecut cu ajutorul bacurilor granița de peste Dunare dintre Ucraina și Romania, la Isaccea, in județul Tulcea, fugind din calea bombelor rusești ce au ajuns la Odesa. Autoritațile și voluntarii au sarit sa-i ajute, dar mulți dintre ei vor sa plece mai departe. Spre Vest.…

- Reportaj la granița de sud-est dintre Romania și Ucraina. A aparut stratificarea sociala a refugiaților. Cei cu posibilitați sunt deja in drum spre Romania și mai departe. Pentru cei nevoiași, e mai greu, se straduiesc sa ajunga in Republica Moldova. Apa intunecata a Deltei Dunarii sufla o briza rece…

- Studenții ucraineni din Galați se tem pentru parinții și prietenii lor din Ucraina atacata de ruși. Am vorbit cu neamurile, e grav, spun ei. Studenții ucraineni de la Universitatea Dunarea de Jos din Galați sunt speriați de razboiul care a izbucnit in Ucraina și spun ca nu vor sa se intoarca la ei acasa.…

- Tensiunile de la granițele Ucrainei țin o lume intreaga cu sufletul la gura, de teama izbucnirii unui posibil razboi. In tot acest context, s-a aflat, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), ca la nivelul intregii țari sunt peste 4.500 de adaposturi de protecție civila. Mai exact,…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, vineri, un mesaj de noul an, in care afirma ca are in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in ei. ”Anul 2021 a fost un an greu, cu multe decizii complicate”, afirma liderul USR, el precizand ca ”de multe ori au ales bine, iar…