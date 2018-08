Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat joi, in statiunea Mamaia, ca in strainatate este respectata autoritatea statului si a agentilor statului, la noi fiind "o chestiune benevola", iar daca nu o respecti, "nu se intampla nimic". Europarlamentarul, prezent la deschiderea…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu a declarat, joi, ca in strainatate autoritatea agentilor statului este respectata, pe cand in Romania este o chestiune benevola, iar cei care nu o respecta nu patesc nimic, fiind considerat vinovat agentul statului. El a propus sanctiuni ca in Franta pentru ultragierea…

- Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei in Portugalia (2006 - 2011) si in Regatul Maroc (2011 - 2016), a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur impotriva medicilor care nu si-ar fi facut datoria fata de timisorenii care au avut de suferit de pe urma intervetiei jandarmilor, din 10 august,…

- "Daca nu as crede ca-l obtin, nu l-as cere. Sunt convins ca am locul meu in aceasta competitie si am sansele mele destul de mari sa obtin acest sprijin", a declarat Ciucu, pentru Agerpres. El a mentionat ca nu stie ca alti colegi din PNL sa-si fi facut publica aceasta intentie. "Nu…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a postat pe Facebook un mesaj primit astazi de catre membrii de partid dintr-o organizatie din Capitala, prin care erau chemati in Parcul Izvor, pentru sustinerea Guvernului Dancila."Iar se mobilizeaza spontan bucurestenii ca sa-l sustina pe Dragnea. Acesta…

- Romania este vazuta ca Silicon Valley a Uniunii Europene, iar companiile romanesti pot gasi colaboratori de incredere pe piata chineza, a declarat, luni, la Bucuresti, Chu Lianyn, consilier in cadrul Consiliului de Promovare a Comertului International din regiunea chineza Quingdao. Oficialul…

- Comunitatea Corupția Ucide a anunțat un nou protest pentru joi seara in Capitala. Intr-o alta postare, o comunitate de protestatari a solicitat prezența liderilor opoziției, pentru a manifesta impotriva violenței de care a dat dovada Jandarmeria. Comunitatea Corupția Ucide a anunțat un nou protest pentru…