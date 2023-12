„Județul Argeș este pe primul loc in regiunea Sud Muntenia la atragerea de fonduri europene și dorim sa ramana la acest nivel, ca atare astazi am aprobat un nou proiect de amploare – consolidarea și reabilitarea energetica pentru Biblioteca Judeteana Arges Dinicu Golescu Proiectul, in valoare de aproximativ 28 milioane lei, va fi depus pe un program gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Cladirea, una simbol a Piteștiului, la fel ca și Palatul Administrativ, Muzeul Județean Argeș sau Galeria de Arta, a fost data in folosința in urma cu 20 de ani și are nevoie de imbunatațiri și de racordarea…