- Ion Minzina: Am inceput asfaltarea DJ 739 la Beleți-Negrești Astazi au inceput lucrarile de modernizare a drumului județean 739 Beleți – Zgripcești in comuna Beleți – Negrești. Pe langa asfaltarea propriu-zisa, care se face pentru prima oara, vor fi facute și lucrari de suprastructura. Vor fi realizate…

- Astazi, celebram Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului. ”Este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu și promisiunea mantuirii noastre prin jertfa lui Iisus. Din copilarie am fost crescut și invațat…

- Conferinta de presa a președintelui PSD Argeș, Ion Minzina a fost o adevarata surpriza. Ion Minzina, a facut un anunț important pentru ceea ce insemna familia PSD Argeș. Mai mulți primari și consilieri PNL au decis sa treaca in echipa caștigatoare a PSD. ”Le urez tuturor ”Bine ați venit!” și va asigur…

- Ion Minzina: Facem toate eforturile ca și elevii din mediul rural sa beneficieze de condiții moderne de educație In ședința de ieri a Consiliului Județean s-a mai facut un pas important in procedura de achiziție a celor 17 microbuze electrice și 17 stații de incarcare. Este un proiect finanțat de Administratia…

- Ion Minzina: Facem echipa pentru dezvoltarea județului Argeș! Saptamana viitoare incep in #Argeș lucrarile de asfaltare pe o lungime totala de 14 km din DN 7 București – Pitești (șoseaua veche spre București). In momentul de fața, angajații și utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București…

- Ion Minzina: Sprijinim producatorii autohtoni! Ion Minzina, președintele Consiliului Județean și al PSD Argeș, a fost astazi in mijlocul gospodarilor din Ștefan cel Mare. Impreuna cu primarul Ion Parpala, cu senatorul Cristina Mariana Stocheci, cu deputații Pavelescu Nicolae și Remus Mihalcea, precum…

- Ion Minzina: S-a semnat contractul pentru modernizarea Transfagarașanului! Pentru PSD Argeș, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere reprezinta o prioritate! Iar in guvernarea PSD se deruleaza proiecte de amploare in județul #Argeș. Unul dintre acestea vizeaza reabilitarea Transfagarașanului…

- Ion Minzina: Dezvoltam și infrastructura feroviara! Se modernizeaza calea ferata Pitești – Golești – Calinești Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de #transport sunt elemente cheie ale creșterii economice și atragerii de noi investitori, dar și unei mai bune mobilitați a calatorilor. In actuala…