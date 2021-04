Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu și-a dat DEMISIA din funcția de președinte al Institutului Revolutiei Romane: Cine i-a luat locul in fruntea IRRD Dupa ce in cursul acestei saptamani, cinci parlamentari PNL si unul al USR PLUS au depus o inițiativa legislativa pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, in urma…

- Dupa ce cinci parlamentari PNL si unul de la USR PLUS au initiat un nou proiect legislativ pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, in urma deciziei CCR care a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta care viza desfiintarea institutului, Ion Iliescu a decis sa faca un pas in spate…

- Secretarul de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului a demisionat Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca secretarul de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului a demisionat si ca i-a acceptat demisia. Citește și: Ancheta Recorder care arunca Guvernul in aer: inregistrare șantaj…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, astazi, sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Proiectul, initiat de Guvern, a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi „pentru” si 54 „impotriva”. Comisia juridica…

- Proiectul, avizat favorabil și de Comisia juridica din Senat, a primit 84 de voturi ”pentru” și 54 ”impotriva.”La dezbateri, social-democrații au anunțat ca nu susțin desființarea Institutului și au propus schimbarea legislației de funcționare.”Dupa propunerea de vot a unei legi de desfiintare a Institutului…

- Societatea Timișoara, alaturi de Asociația Revoluționarilor fara privilegii și de Fundația „Gheorghe Ursu” au inaintat o scrisoare Parlamentului Romaniei, in care cer desființarea Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989, condus de Ion Iliescu și care il are ca director general pe Gelu Voican…