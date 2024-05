Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței nu mai poate aplica amenzi sau iniția investigații deoarece unor dintre membrii conducerii le-au expirat mandatele. Plenul Consiliului Concurenței se confrunta cu un impas major, fiind in imposibilitatea de a aplica amenzi sau de a iniția investigații incepand cu data de 6 aprilie.…

- Liberalii isi doresc evident ca presedintele Nicolae Ciuca sa mearga la Cotroceni, susține purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe. Acesta a venit cu completari, menționand ca declarația acestuia nu trebuie sa se interpreteze și asta pentru ca probabil si social-democratii iși sustin candidatul lor.…

- Anual, 3.700 de persoane ajung la spital din cauza bolii cronice de rinichi, deși cu un set de analize efectuate gratuit, aceasta afecțiune poate depistata in faze incipiente. Analize anuale Incidența bolii cronice de rinichi este mai mare in randul persoanelor in varsta, al suferinzilor de hipertensiune…

- Deși Naționala Feminina de Fotbal implinește anul acesta 34 de ani de la inființare și sunt peste 100.000 de fete si femei care activeaza in cluburi mixte și feminine din toata țara, fața de aproximativ 330 de participante cate erau la inceputul anilor ’90, jucatoarele din Romania inca se lovesc de…

- Cea mai mare ferma solara din Europa, amplasata pe 500 ha pe locul unei foste mine de carbune, se afla in Germania și va deveni operaționala, in aceasta vara. Parcul fotovoltaic de 605 megawați lansat in Germania devanseaza o centrala solara din Spania, clasandu-se pe prima poziție in topul investițiilor…

- Fiul lui Joe Biden, Hunter, are probleme serioase cu legea! Este implicat in doua dosare penale, iar instanța tocmai ce s-a pronunțat in defavoarea lui, in dosarul in care este acuzat de posesie ilegala de arme. Lovitura pentru Joe Biden, care mai vrea un mandat la Casa Alba! Fiul sau, Hunter a inregistrat…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , vine cu replici dure pentru Catalin Cirstoiu , dupa ce contracandidatul sau la Primaria Capitalei a declarat ca este „mult mai șarmant” decat Piedone. „Nici frumos pana la douazeci de ani n-am fost, nici cuminte pana la treizeci, și nici bogat pana la…

- Cristian Popescu Piedone a avut un nou mesaj ironic la adresa celor care l-au persiflat atunci cand a vorbit de munca sa de la primarie. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a transmis un mesaj ferm prin care pune accent pe importanța muncii concrete și a faptelor concrete, in detrimentul…