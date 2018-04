Ion Iliescu a fost citat la Parchetul General în dosarul Revoluției Ion Iliescu a fost citat la parchet in dosarul Revoluției din 1989, unde procurorii ii vor aduce la cunoștința acuzațiile, conform legii. Fostul președinte al Romaniei de dupa 1989 este citat pentru prima oara dupa ce procurorii au cerut aviz de la Klaus Iohannis. Președintele Romaniei Klaus Iohannis a dat curs cererii magistraților de a incepe urmarirea penala pe numele lui Iliescu și a altor persoane. Saptamana trecuta, acesta a semnat a dat aviz pozitiv in acest sens, aviz necesar potrivit legii aflate in vigoare pentru punerea sub acuzare in cazul fostului demnitar. Toți sunt acuzați de infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe…

- BUCURESTI. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu – Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu in dosarul Revolutiei din 1989. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ministrului Justitiei cererea de urmarire penala in cazul lui Ion Iliescu, fost sef al statului, Petre Roman, fost premier, si Gelu Voican Voiculescu, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii in dosarul ''Revolutiei'', a anuntat Administratia…

- Ion Iliescu poate fi urmarit penal in Dosarul Revoluției. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat avizul pozitiv cererii de urmarie penala, alaturi de Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu – vineri, 13 aprilie 2018, potrivit unui comunicat de presa. Iata ce spunea, la inceputul acestei luni, Petre…

- Președintele Klaus Iohannis a dat aviz pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculesc in dosarul Revolutiei. Documentele au fost transmise ministerului Justiției. Președintele Iohannis a transmis vineri, ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu,…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului…

- Cerere de urmarire penala fata de domnii Iliescu Ion, Roman Petre si Voiculescu Gelu-VoicanPreședintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu…