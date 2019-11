Ion Dumitrel: Klaus Iohannis este garantul dezvoltării României Dragi prieteni, Duminica 24 noiembrie ne vom alege Președintele! Personal, va chem, alaturi de toți cei care cred intr-o Romanie normala, sa il sprijinim pe Klaus Iohannis, pentru un nou mandat de Președinte. Președintele nostru a reprezentat in toți acești ani o garanție pentru investițiile din Romania, pentru democrația din țara și pentru echilibrul din viața publica. Asta, dragi prieteni, ține de normalitate. Klaus Iohannis este convins ca nu este prea tarziu pentru educație, pentru investiții și noi locuri de munca, pentru dezvoltarea infrastructuri, pentru spitale moderne și pentru bunastare.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

