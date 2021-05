Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu a murit pe patul de spital, unde era internat de mai mult de trei luni. Marele artist, unul dintre cei mai iubiți actori romani, s-a stins din viața la 87 de ani. Venerabilul artist Ion Dichiseanu a fost un mare supraviețuitor al istoriei, un om ce a trecut prin multe cumpene, și care…

- In jur de 40-50 de reprezentanți ai firmelor stau zilnic la coada la Oficiul Registrului Neamț pentru a depune declarația de beneficiar real al activitații. Obligația este valabila de la inceputul lunii mai, odata cu intrarea in vigoare a legii 101/2021 privind combaterea spalarii banilor și finanțarii…

- Mihai Draghici și-a petrecut aproape toata viața în America, dupa ce familia lui a emigrat acolo în 1985. Acum trei ani și jumatate s-a întors în România. Este antreprenor în serie, având peste 30 de startup-uri lansate în mai multe țari, inclusiv România,…

- Peste doar cateva zile se vor afla caștigatorii celei de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar , cel mai prestigios eveniment din industria cinematografica globala. Premiile Academiei Americane de Film vor fi acordate in cadrul unei ceremonii organizate in condiții speciale, din cauza contextului global aparte.…

- Erau tineri, frumoși, mai ales talentați și aveau toata viața inainte. Decesele lor au fost episoade destul de controversate, atat in Romania, cat și in afara, majoritatea fiind considerate sinucideri, respectiv crime. Artiști, jurnaliști, designeri de moda, actori, muzicieni sau regizori au incetat…

- Reprezentantii companiei Jidvei, cea mai mare din Romania in domeniul productiei de vin din Romania, a transmis un mesaj in amintirea celui care a fost Liviu Necsulescu: "Omul sfiteste locul Il poate face mai bun, mai frumos, mai luminos dupa cum ii sunt gandurile, dupa cum ii sunt faptele, dupa cum…