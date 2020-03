Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a expus in direct la emisiunea analistului politic Ion Cristoiu de pe Mediafax planurile de viitor ale partidului in contextul caderii guvernului condus de Ludovic Orban.

- "Nu pot sa fiu mincinos, ma așteptam la aceasta decizie. A ales o prelungire a crizei politice. Presupun ca și-o va asuma. Noi ne vom strange, luni, la partid și vom face planul și strategia. Maine, o sa ma vad cu juriștii de la partid și, ca președinte al Camerei, voi face o sesizare sa vad cat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, ca il desemneaza, din nou, pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va consulta juriștii și va sesiza CCR, ca sa vada daca este un conflict constituțional ceea ce a facut președintele.”Nu pot sa…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara la B1 TV ca social-democrații nu au nicio ințelegere cu liberalii pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și daca trece moțiunea de cenzura atunci inseamna ca s-a format alta majoritate in Parlament de care președintele Klaus…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza dur la anuntul premierului Orban despre blocarea intrarii in vigoare a legii care prevedere dublarea alocatiilor pentru copii. Liderul PSD acuza PNL de dubla masura, dupa ce liberalii au fortat anul trecut dublarea alocatiilor, cand PSD…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu nu are viziune, iar PSD are nevoie de un salvator din afara partidului pentru ca niciunul din actualii lideri nu este o soluție pentru funcția de președinte, considera Ion Cristoiu. In opinia acestuia, la șefia PSD ar trebui sa vine „o personalitate ca George…

- Partidul Social Democrat va contesta la Curtea Constituționala asumarile PNL. Anunțul a fost facut de catre liderul interimar al PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu. Intr-o postare pe Facebook, președintele Camerei Deputaților explica de ce liberalii nu respecta votul romanilor de la referendumul…

- Orban, despre eliminarea pensiilor speciale: Susținem calculul pe principiul contributivitații Premierul Ludovic Orban a cerut tuturor parlamentarilor sa sustina proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor de serviciu ale militarilor, pe care Partidul National Liberal…