- Guvernul Orban a trecut testul din Parlament, insa nu fara emotii. Tradarile de ultim moment din PSD sprijinul venit de a Pro Romania, pe filiera Tudose-Constantin, au atarnat greu si a permis liberalilor sa revina la putere dupa 11 ani. Liberalii si-au vazut trecut noul Cabinet dupa o zi in care fiecare…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca investirea Guvernului Orban de catre Parlament nu este "o infrangere" pentru PSD, dar a subliniat ca rezultatul a fost obtinut "cu niste tradari din PSD" si de la Pro Romania, scrie Agerpres. "Ati vazut cum a fost scorul astazi. Pentru noi nu e…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca investirea Guvernului Orban de catre Parlament nu este "o infrangere" pentru PSD, dar a subliniat ca rezultatul a fost obtinut "cu niste tradari din PSD" si de la Pro Romania. "Ati vazut cum a fost scorul astazi. Pentru noi nu e nicio problema,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca exista deja o înțelegere între liderii partidelor din Parlament și nu va fi asigurat cvorumul la votul pentru învestitura Guvernului Orban. Cristoiu considera ca votul se va da dupa alegerile prezidențiale.

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca exista deja o ințelegere intre liderii partidelor din Parlament și nu va fi asigurat cvorumul la votul pentru investitura Guvernului Orban. Cristoiu considera ca votul se va da dupa alegerile prezidențiale, abia atunci fiind luate deciziile politice.Citește…

- "In ciuda boicotului, am incredere ca vom reusi maine sa dam Romaniei un Guvern legitim, un guvern responsabil, un guvern care sa se apuce de treaba inca din prima zi si care sa rezolve marile probleme cu care se confrunta Romania", a declarat, duinica, Ludovic Orban, care a adaugat ca strategia…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- O surpriza pentru Iohannis ”Categoric nu voi pleca”, a declarat joi Viorica Dancila atunci cand a fost intrebata de ziariști daca va demisiona in cazul in care guvernul nu va trece de votul de incredere din Parlament cerut de Constituție in cazul schimbarii structurii politice a executivului. ”Daca…