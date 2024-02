Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație. Potrivit unor surse, ar putea exista un blocaj in Coaliție. Aceleași voci PNL ar discuta chiar și despre ruperea Coaliției. Comasarea alegerilor aduce așadar tensiuni uriașe. PNL ar putea sa faca alianța cu USR, PMP și Forța Dreptei pentru a ramane la guvernare, PSD ar trece…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, marti, de ce s-au blocat discutiile de luni din coalitie si a raspuns: ”Am luat decizii, pe ce avem urgente legislativ, cum este situatia financiara”, relateaza News.ro.”Dumneavoastra cand ati mers pe strada v-a intrebat cineva de comasare? Pe mine nu m-a intrebat nimeni”,…

- Delegațiile conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. PSD si PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare si parlamentare cu prezidentiale. O noua ședința a coaliției…

- Negocierile se poarta in legatura cu un pachet care sa prevada atat comasarea alegerilor cu o eventuala alianța pe termen lung intre cele 2 partide. O varianta ar fi comasarea alegerilor europarlamentare din iunie cu cele locale, dar sursele citate de Realitatea Plus au sugerat ca social-democrații…

- Negocierile de astazi desfașurate in cadrul Coaliție pentru comasarea alegerilor, n-au avut prea mare succes. Exista totuși, dupa cate se pare, un punct agreat intre PSD și PNL cu privire la comasarea europarlamentarelor cu localele. Cum fiecare dintre cele doua tabere pun condiții legat de comasarea…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- „Pai trebuie sa o rupem pentru ca facem alta. Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma romanii vor hotari cine sa conduca Romania. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciuca”, a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marți, la un post TV, unor intrebari adresate…

- „Pai trebuie sa o rupem pentru ca facem alta. Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma romanii vor hotari cine sa conduca Romania. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciuca”, a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marți, la un post TV, unor intrebari adresate…