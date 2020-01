Ion Cristoiu: După moţiune, guvernul Orban nu are cum să mai rămână Iata care au fost cele mai importante declaratii ale lui Ion Cristoiu: - motiunea de cenzura este inevitabila, PSD nu poate da inapoi s-o depuna. - va exista o sesiune extraordinara a Parlamentului. - pana acum spuneam ca daca pica guvernul se declanseaza anticipatele. - dar caderea guvernului este o lovitura de imagine cumplita pentru PNL. Ideea care va ramane in mintea oamenilor va fi aceea ca guvernul a fost dat jos. - nu cred ca motiunea va trece, dar imediat dupa asta guvernul nu mai are cum sa ramana. Ori guvernul isi da demisia, ori se schimba guvernul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

